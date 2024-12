FOTO Simona Halep isi pregateste revenirea in elita in fata fostului numar 2 mondial * Imaginile postate din Dubai

Articol de Maria Olteanu - Publicat joi, 05 decembrie 2024, 12:57 / Actualizat joi, 05 decembrie 2024 13:21Simona Halep (33 de ani, 879 WTA) se pregateste sa revina in elita tenisului, dupa doi ani extrem de complicati. Fostul lider mondial continua pregatirile la Dubai, acolo unde a ales sa puna la punct toate detaliile la finalul anului 2024. In aceasta saptamana a avut parte de un antrenament de lux, in fata Paulei Badosa (27 de ani, 12 WTA).Halep a participat ultima data la un turneu la ... citește toată știrea