Articol de Sergiu Alexandru - Publicat marti, 06 februarie 2024, 09:10 / Actualizat marti, 06 februarie 2024 09:24Simona Halep (32 de ani) se pregateste de "setul decisiv" in cazul suspendarii pentru dopaj primita in septembrie 2023.Ea a plecat azi spre Elvetia unde in perioada 7-9 februarie va fi audiata la TAS.Pe 12 septembrie 2023, Tribunalul Independent Sport Resolutions a gasit-o vinovata pe Simona Halep pentru doua incalcari ale regulamentului antidoping: utilizarea unei substante ... citeste toata stirea