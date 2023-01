FOTO Simona Halep s-a pozat la piscina, in Dubai * Imagini din vacanta fostului lider mondial

Articol de GSP - Publicat duminica, 22 ianuarie 2023, 20:32 / Actualizat duminica, 22 ianuarie 2023 20:50Simona Halep, suspendata din circuit dupa ce toamna trecuta a fost depistata pozitiv cu roxadustat a reluat anul acesta antrenamentele, in speranta unui verdict pozitiv in procesul de care depinde viitorul ei in tenis.Fostul lider mondial se afla de cateva zile in Dubai, acolo unde imbina utilul cu placutul. Halep continua sa se antreneze pentru a se mentine in forma, insa in acelasi ... citeste toata stirea