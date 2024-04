FOTO Simona Halep, schimbare radicala de look: "Fericita sa te numesc prieten"

Articol de Andra Mocanu - Publicat joi, 04 aprilie 2024, 14:39 / Actualizat joi, 04 aprilie 2024 14:39Schimbare de look pentru Simona Halep (32 de ani). Jucatoarea de tenis s-a vopsit, este acum bruneta.Pe 19 martie, Simona Halep a revenit oficial in circuit. Dubla castigatoare de Grand Slam a jucat in turul 1 la Miami cu Paula Badosa, fiind eliminata dupa un esec in 3 seturi: 6-1, 4-6, 3-6.CFR CLUJ"Mega umilit, n-am mai patit asa ceva!" * Ioan Varga a dezvaluit ce urmeaza la CFR Cluj, ... citește toată știrea