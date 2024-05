FOTO Simone Biles a castigat primul concurs in 2024 * Se pregateste pentru Paris

Articol de Roxana Fleseru - Publicat duminica, 19 mai 2024, 18:27 / Actualizat duminica, 19 mai 2024 18:36Simone Biles (27 de anI) s-a impus la individual compus in cadrul concursului Core Hydration Classic, prima competitie pentru americanca in an olimpic.Simone Biles, cvadrupla campioana olimpica, a revenit in activitate anul trecut si a participat la Campionatele Mondiale de la Antwerp unde a castigat patru medalii de aur.Americanca s-a intors cu intentia de a participa la a treia ... citește toată știrea