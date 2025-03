FOTO Simone Biles, luna de miere in Africa de Sud, printre lei si elefanti: "Aproape ca am facut pe mine"

Articol de Andra Mocanu - Publicat sambata, 01 martie 2025, 11:09 / Actualizat sambata, 01 martie 2025 11:46Simone Biles (27 de ani), septupla campioana olimpica, si sotul sau Jonathan Owens, jucator de fotbal american, au petrecut luna de miere in Africa de Sud. Gimnasta americana si-a documentat calatoria cu instantanee pe Instagram.Simone Biles si Jonathan Owens s-au casatorit in aprilie 2023, dar luna de miere a venit abia in februarie 2025 pentru ca gimnasta se pregatea pentru a treia ... citește toată știrea