FOTO "Sponsorizat de Tinder" * Le-a scos peri albi dinamovistilor, acum joaca la cosmarul lui CFR Cluj si e indragostit lulea: "Am iubit Bucurestiul!"

Articol de Remus Dinu - Publicat duminica, 05 ianuarie 2025, 15:55 / Actualizat duminica, 05 ianuarie 2025 16:30Kino Delorge, fostul fundas dreapta al lui Dinamo, 3 aparitii in sezonul 2018-2019, si-a relansat cariera in ligile inferioare din Belgia, iar acum imbraca tricoul luxemburghezilor de la Dudelange, echipa care o elimina pe CFR Cluj din play-off-ul Europa League in urma cu sase sezoane.Fara indoiala, suporterii lui Dinamo au inca proaspata in memorie amintirea esecului dezonorant ... citește toată știrea