FOTO Stan Wawrinka a pierdut la Esiriac Open in fata lui Nuno Borges, un portughez cu un traseu neobisnuit in tenis

Articol de Roxana Fleseru - Publicat marti, 16 aprilie 2024, 19:07 / Actualizat marti, 16 aprilie 2024 19:28Nuno Borges (26 de ani, 55 ATP), favorit 7 la Esiriac Open, l-a eliminat in primul tur pe Stan Wawrinka (39 de ani, 86 ATP), invingandu-l cu 3-6, 7-5, 6-2. Portughezul si-a dat seama abia la 16 ani ca poate avea o cariera in tenis, dar nu a devenit profesionist imediat, ci a mers si a jucat intai in campionatul universitar american.Stan Warinka a parasit turneul de la Bucuresti in ... citește toată știrea