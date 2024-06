FOTO Starul descoperit de Neil Lennon costa astazi 50 de milioane de euro: "L-am adus cu 300.000"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat duminica, 09 iunie 2024, 19:05 / Actualizat duminica, 09 iunie 2024 19:41Neil Lennon (52 de ani), antrenorul Rapidului, a fost cel care l-a descoperit pe mijlocasul dreapta Jeremie Frimpong (23), starul celor de la Bayer Leverkusen.Neil Lennon este recunoscut in fotbalul scotian pentru faptul ca are "ochi buni" la jucatori. Tehnicianul este cel care l-a lansat in fotbalul mare pe Jeremie Frimpong, olandezul care a reusit 10 goluri si 12 pase decisive ... citește toată știrea