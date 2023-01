FOTO Steagul controversat aparut in tribune la finala Australian Open * Drapelul unei organizatii paramilitare, in mijlocul fanilor lui Novak Djokovic

Articol de David Marinescu - Publicat luni, 30 ianuarie 2023, 12:59 / Actualizat luni, 30 ianuarie 2023 13:28Finala de la Australian Open, castigata de Novak Djokovic in fata lui Stefanos Tsitsipas, a adus in prim plan, pe durata primului set, o imagine intens dezbatuta in social-media. Asta pentru ca o parte dintre fanii sarbi prezenti pe "Rod Laver Arena" au aparut langa un individ care flutura un steag al miscarii cetnicilor, o organizatie paramilitara iugoslava.Organizatia respectiva, ... citeste toata stirea