FOTO "Sunt puternici acesti romani" * Ce scria presa din Romania dupa ce "tricolorii" au invins Columbia in '98. Editorial critic al lui Paunescu: "Nationala a luptat mai degraba cu compatriotii"

Articol de Remus Dinu - Publicat marti, 26 martie 2024, 14:30 / Actualizat marti, 26 martie 2024 14:57In ziua amicalului Romania - Columbia, o intalnire cu accente nostalgice printre fanii "tricolorilor", Gazeta s-a gandit sa scoata din arhiva reactia din presa vremii la victoria de neuitat reusita in fata sud-americanilor la Coupe du Monde '98. Am invins Columbia la debut, 1-0, dupa o executie de colectie a "Cobrei" Adrian Ilie.Se implinesc, in vara, 26 de ani de la ultimul Campionat ... citește toată știrea