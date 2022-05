FOTO Svastica in spatele copiilor * CSM Bucuresti, gafa de proportii pe contul oficial! Nimeni de la clubul Primariei nu s-a sesizat si imaginile sunt tot acolo

Articol de GSP - Publicat duminica, 17 aprilie 2022, 09:35 / Actualizat duminica, 17 aprilie 2022 10:08Sambata, in jurul orei 16:00, CSM Bucuresti a postat mai multe poze cu juniori de la rugby mai mici de 14 ani. Pe fundal se vede un zid pe care este desenata o svastica, simbol nazist interzis prin lege in Romania!Svastica pe fundal in poze cu copiii de la CSM! Nimeni din club nu a sesizat anomalia, iar, 16 ore mai tarziu, imaginile sunt in continuare publice pe contul oficial al clubului ... citeste toata stirea