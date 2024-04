FOTO Tachtsidis l-a exasperat pe Mutu * Gest inexplicabil chiar in fata antrenorului: "Nu faci asa ceva!"

Articol de Adrian Duta - Publicat marti, 02 aprilie 2024, 20:44 / Actualizat marti, 02 aprilie 2024 21:34CFR Cluj a fost umilita la Hunedoara, 0-4, dupa ce Panagiotis Tachtisdis (33 de ani) a fost eliminat in minutul 11 al partidei cu Corvinul, din sferturile Cupei Romaniei Betano.Experimentatul mijlocas a facut un gest inexplicabil, chiar in fata lui Adrian Mutu, in tusa. A fost depasit de Lupu, apoi l-a lovit pe acesta cu cotul in fata.+1 FOTOJucatorul Corvinului a cazut, iar ... citește toată știrea