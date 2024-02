FOTO Tavi Popescu a venit cu iubita la FCSB - Sepsi

Articol de George Nistor - Publicat duminica, 11 februarie 2024, 20:30 / Actualizat duminica, 11 februarie 2024 21:16Octavian Popescu (21 de ani) este accidentat si nu poate evolua in duelul dintre FCSB si Sepsi. Extrema liderului si-a facut aparitia la Arena Nationala impreuna cu iubita lui, Alina.Tavi Popescu a resimtit dureri la glezna in prima parte a anului 2024. A fortat in partidele precedente. Astazi, Charalambous si Pintilii au luat decizia sa il menajeze.FOTO. Octavian Popescu ... citește toată știrea