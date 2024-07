FOTO Titularul Rapidului a plecat: "Vandut in Superliga turca" * Prezentat oficial la noua echipa

Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 05 iulie 2024, 14:22 / Actualizat vineri, 05 iulie 2024 15:30Funsho Bambgoye (25 de ani) a fost vandut de Rapid in Turcia, la Hatayspor.Bambgoye era din ianuarie 2023 la echipa giulesteana, unde a fost titular. A impresionat in prima parte a sezonului trecut, dar s-a stins dupa transferul lui Krasniqi, din ianuarie 2024. Kosovarul luat de la CFR i-a luat locul in echipa de start lui Funsho.Intre timp, Krasniqi a plecat si el, la Sparta Praga. ... citește toată știrea