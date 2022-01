FOTO Transferul in care Academica Clinceni isi pune sperantele * Atacantul vine din Singapore

Articol de GSP - Publicat miercuri, 26 ianuarie 2022 20:14 / Actualizat miercuri, 26 ianuarie 2022 20:24Stipe Plazibat (32 de ani), atacant croat, este noul transfer al Academicii Clinceni, ocupanta ultimei pozitii in Liga 1.Campion in Singapore sezonul trecut, in tricoul celor de la Lion City Sailors, Plazibat vine in Romania sa ajute echipa ilfoveana sa depaseasca perioada grea.CFR ClujCestor, acuzat de Petrescu ca n-a vrut sa joace in derby! Ce s-a intamplat dupa FCSB - CFR ... citeste toata stirea