Articol de Adrian Duta - Publicat sambata, 18 noiembrie 2023, 23:10 / Actualizat sambata, 18 noiembrie 2023 23:25Israel - Romania. Ianis Hagi (25 de ani) a reusit sa duca scorul la 2-1 pentru "tricolori" cu un gol in minutul 63.Reusita lui Ianis a venit intr-un moment critic, in care Israel parea ca e la conducerea jocului. Doar ca "tricolorii" nu au cedat, si cu sange rece au fructificat un contraatac. Puscas a plecat bine in spatele apararii, a pasat la Razvan Marin, iar acesta a trimis ... citeste toata stirea