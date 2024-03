FOTO Trimis in tribune la Voluntari, Mihai Pintilii si-a aflat pedeapsa

Articol de Adrian Jitea - Publicat vineri, 01 martie 2024, 18:41 / Actualizat vineri, 01 martie 2024 18:41Mihai Pintilii (39 de ani) a primit o suspendare de doua etape in urma cartonasului rosu vazut in prima repriza a meciului FC Voluntari - FCSB, scor 2-1.Sebastian Coltescu, "centralul" partidei Voluntari - FCSB, a considerat ca Mihai Pintilii a depasit limitele fair-play-ului in minutul 36 si l-a trimis in tribune pe delegatul liderului.FCSBFCSB domina Superliga, dar Rotaru e convins ... citește toată știrea