Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 19 iunie 2023 23:35 / Actualizat luni, 19 iunie 2023 23:55Romania a egalat Elvetia in doua minute, de la 0-2, la 2-2. Olimpiu Morutan si Vali Mihaila au distrus apararea adversa dupa minutul 90.Mihaila si Morutan au intrat simultan in teren, in minutul 58, schimbandu-i pe Ianis Hagi, respectiv Florinel Coman.PRELIMINARIILovitura de teatru in Belarus - Kosovo! Romania primeste un ajutor nesperat: se prefigureaza o lupta cu Israel pentru locul ... citeste toata stirea