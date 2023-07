Articol de Sergiu Alexandru - Publicat sambata, 29 iulie 2023, 07:34 / Actualizat sambata, 29 iulie 2023 08:55Constantin Zotta, fost arbitru si oficial la Rapid, a analizat faza din minutul 65 al meciului dintre Rapid si FC Botosani (2-2) in care gazdele au cerut penalty.Dupa o centrare din partea dreapta, Marko Dugandzic a cazut in careu in timp ce urmarea mingea, dupa un duel cu fundasul stanga Kupo, dar arbitrul Antonie Andrei a lasat jocul sa continue. In acel moment, scorul era 2-1 ... citeste toata stirea