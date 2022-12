FOTO Unde va petrece Halep Revelionul * Schimbare radicala a Simonei: look nou pentru sarbatoarea dintre ani

Articol de GSP - Publicat sambata, 31 decembrie 2022, 17:11 / Actualizat sambata, 31 decembrie 2022 17:11Simona Halep (31 de ani, 10 WTA) a postat astazi imagini de acasa, din Constanta, semn ca a ales sa petreaca Revelionul in familie.Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agentia Internationala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata cu o substanta interzisa la editia US Open din acest an. Jucatoarea noastra a fost informata de testul pozitiv pe 7 octombrie.Halep s-a ... citeste toata stirea