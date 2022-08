FOTO / UPDATE U Cluj - Sepsi, oprit din cauza scandarilor xenofobe! Doua bannere instigatoare au inflamat spiritele: "Echipele hortyste, eliminate de pe-a fotbalului harta"

Articol de GSP - Publicat luni, 22 august 2022, 17:29 / Actualizat luni, 22 august 2022 19:27Partida Universitatea Cluj - Sepsi Sfantu Gheorghe a fost oprita in minutul 25 al disputei de pe Cluj Arena. Motivul? Scandarile xenofobe ale fanilor "Sepcilor Rosii", precum si materialele pirotehnice aruncate de acestia in zona pistei de atletism."Centralul" Sebastian Coltescu a intrerupt partida timp de 10 minute, din momentul in care galeria gazdelor a inceput sa scandeze lozinci xenofobe la ... citeste toata stirea