FOTO Venus si Serena Williams au atras toate privirile la gala premiilor Oscar!

Articol de GSP - Publicat luni, 28 martie 2022, 13:13 / Actualizat luni, 28 martie 2022 14:23Venus (41 de ani) si Serena Williams (40 de ani), cele doua jucatoare de tenis, au participat la gala de decernare a premiilor Oscar, luni dimineata, in Los Angeles.Surorile Williams sunt subiectul filmului "King Richard", in care se prezinta primii pasi ai acestora in tenis si viata tatalui lor. Rolul lui Richard, tatal Serenei si al lui Venus, i-a adus actorului Will Smith premiul Oscar pentru cel ... citeste toata stirea