Articol de Andrei Petrescu, Adrian Duta - Publicat marti, 05 decembrie 2023, 20:08 / Actualizat marti, 05 decembrie 2023 20:48Gazonul de pe "Arcul de Triumf" se prezinta in conditii bune inainte de ultimele meciuri ale lui Dinamo pe acest stadion in 2023. In ultima perioada s-a lucrat intens la refacerea terenului, care ajunsese intr-o stare groaznica.Dinamo mai are 3 meciuri de jucat pe teren propriu in 2023, cu Otelul in Cupa Romaniei si U Cluj si FC Voluntari in campionat. Toate vor avea ... citeste toata stirea