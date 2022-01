FOTO | Victor Dican, prezentat oficial de FC Botosani, insa anuntul a fost sters la scurt timp dupa publicare. Detaliile plecarii de la "U" Cluj

Victor Dican (21 de ani) face pasul in Liga 1 inainte de a-l face si echipa care l-a lansat in fotbal la seniori, Universitatea Cluj, cu care se afla in lupta pentru promovare pentru al treilea sezon consecutiv. Jucatorul care a purtat in cateva meciuri si banderola de capitan a formatiei ardelene a fost achizitionat de FC Botosani, unde ii va lua locul lui Bogdan Racovitan, cedat de moldoveni in Polonia.Dican se afla la Botosani, iar clubul clasat acum pe locul 4 in Liga 1 a si anuntat ... citeste toata stirea