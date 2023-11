Articol de Roxana Fleseru - Publicat miercuri, 15 noiembrie 2023, 18:16 / Actualizat miercuri, 15 noiembrie 2023 18:46Matt Richards (20 de ani), care a castigat aurul in proba de 200 m liber anul acesta, la Fukuoka, vine la CE in bazin scurt de la Otopeni si spune ca de-abia asteapta sa concureze din nou impotriva lui David Popovici.Campionatele Europene in bazin scurt care vor debuta la Otopeni pe 5 decembrie aduc la start numerosi inotatori de top. Unul dintre ei este britanicul Matt ... citeste toata stirea