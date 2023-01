FOTO+VIDEO Conor McGregor, lovit de o masina in timp ce se plimba pe bicicleta! Cum se simte luptatorul UFC

Articol de Sebastian Vasile - Publicat sambata, 28 ianuarie 2023, 13:34 / Actualizat sambata, 28 ianuarie 2023 14:40Conor McGregor (34 de ani), fostul dublu campion mondial din UFC, a tras o sperietura zdravana. Irlandezul a fost lovit de o masina in timp ce se plimba pe bicicleta, vineri, in tara sa natala.In timp ce se plimba pe strazile din Irlanda, un sofer nu l-a vazut din cauza reflexiei soarelui si l-a lovit in plin. Din fericire, in afara unor cateva zgarieturi, acesta a anuntat ca ... citeste toata stirea