FOTO + VIDEO Cum a fost surprins Marius Sumudica, imediat dupa Rapid - UTA * Imaginile care nu s-au vazut la TV

Articol de Ionut Iordache, Sergiu Alexandru, Maria Olteanu - Publicat sambata, 09 noiembrie 2024 23:32 / Actualizat duminica, 10 noiembrie 2024 00:12Rapid s-a impus in aceasta seara cu scorul de 2-0, pe teren propriu, in fata celor de la UTA Arad, in etapa a 16-a din Superliga, prima din returul sezonului regulat. La finalul intalnirii, ca de obicei, jucatorii si fanii au sarbatorit impreuna victoria.Alexandru Pascanu a deschis scorul imediat dupa revenirea de la cabine, in minutul 48, iar ... citește toată știrea