FOTO+VIDEO "Cum ti-ai dori sa fii tinut minte?" * Rafael Nadal a oferit un raspuns sclipitor in discursul de ramas-bun

Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 20 noiembrie 2024, 03:15 / Actualizat miercuri, 20 noiembrie 2024 05:35Rafael Nadal, 38 de ani, si-a incheiat, oficial, cariera de jucator profesionist, Spania oprindu-se in "sferturile" Cupei Davis, invinsa de Olanda cu 1-2 la general. Ibericul a cedat in fata lui Botic van de Zandschulp, in timp ce dublul format din Carlos Alcaraz si Marcelo Granollers a pierdut meciul decisiv.La Malaga, tarziu in noapte, "Regele Zgurii" a fost omagiat printr-o ... citește toată știrea