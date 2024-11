FOTO+VIDEO Emotii pentru campionii Romaniei de la Paris * David Popovici si canotorii medaliati la Jocurile Olimpice 2024 au avut parte de o seara cu lacrimi

Articol de Roxana Fleseru - Publicat joi, 28 noiembrie 2024, 09:19 / Actualizat joi, 28 noiembrie 2024 10:11Canotorii Ionela Cozmiuc, Maria Lehaci, Roxana Anghel, Amalia Beres, Marius Cozmiuc, Florin Enache, Andrei Cornea, Florin Lehaci si Cosmin Horodisteanu, dar si inotatorul David Popovici i-au rasplatit cu prezenta si atentia lor pe 23 din cei 30 de copii care fac performanta in conditii grele si care au primit burse din partea celor de la Hope and Homes for Children."A fi bun e o ... citește toată știrea