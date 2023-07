Articol de Vlad Nedelea, Catalin Stroia - Publicat joi, 06 iulie 2023, 15:38 / Actualizat joi, 06 iulie 2023 15:49FC Voluntari s-a intors din cantonamentul efectuat in Polonia, la Kielce, desfasurat in perioada 26 iunie- 6 iulie. Ilfovenii vor debuta in Superliga, luni, 17 iulie , acasa cu FC Botosani.La fel ca si la plecare in Polonia, antrenorul Ilie Poenaru a preferat sa nu se afiseze alaturi de ceilalti membrii ai echipei.APARIEsIECE APARIEsIE! Un personaj disparut de peste 10 ani ... citeste toata stirea