FOTO + VIDEO FCSB isi schimba hainele * Vicecampioana va avea 3 echipamente noi pentru acest sezon

Articol de GSP - Publicat miercuri, 06 iulie 2022, 20:48 / Actualizat miercuri, 06 iulie 2022 21:55FCSB a anuntat ca isi va schimba echipamentele de joc pentru noul sezon al Ligii 1, acestea urmand a fi dezvaluite vineri, 8 iulie.FCSB va imbraca haine noi in noul sezon. Ros-albastrii au oferit fanilor un scurt videoclip in care prezinta imagini cu noile tricouri, de unde se remarca un lucru inedit in ultimii ani.FCSB - CS MIOVENIFCSB, victorie la limita in amicalul cu Mioveni * Ianis ... citeste toata stirea