FOTO + VIDEO "Frec menta! De ce radeti?" * Eugenie Bouchard, provocata sa rosteasca expresii romanesti: "Oh, Doamne, sunteti atat de ciudati!"

Articol de GSP - Publicat sambata, 15 octombrie 2022, 15:16 / Actualizat sambata, 15 octombrie 2022 15:35Eugenie Bouchard (28 de ani), venita in premiera in Romania pentru turneul Transylvania Open, unde a fost eliminata in turul inaugural, a fost provocata de organizatori sa rosteasca cateva expresii inedite din limba romana. Canadianca n-a inteles mare lucru: "Nu are sens pentru mine".Eugenie Bouchard, fosta finalista la Wimbledon, a venit in aceasta luna in premiera in Romania, cu ocazia ... citeste toata stirea