Articol de Andrei Craitoiu, Vlad Nedelea - Publicat duminica, 05 februarie 2023, 10:21 / Actualizat duminica, 05 februarie 2023 12:56Terenul lui CFR Cluj este acoperit de zapada in aceasta dimineata, cu mai putin de 12 ore inainte de meciul cu FCSB.In aceasta seara, de la ora 21:00, CFR Cluj si FCSB se vor infrunta in etapa 24 de campionat, in Gruia, unde noaptea trecuta a nins necontenit.La primele ore, suprafata de joc a stadionului "Dr. Constantin Radulescu" era acoperita de zapada. Ca ... citeste toata stirea