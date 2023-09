Articol de Andrei Craitoiu - Publicat duminica, 10 septembrie 2023, 14:47 / Actualizat duminica, 10 septembrie 2023 15:17Cei mai buni 24 de saritori de la mare inaltime din lume, la masculin si feminin, au sarit in acest weekend de pe podul Stari Most, din Mostar, in apele repezi ale raului Neretva in joc fiind titlurile de campion, dar si un loc printre saritorii permanenti pentru sezonul 2024.Catalin Preda a plecat cu medalia de argint, in timp de Constantin Popovici a terminat pe cinci. ... citeste toata stirea