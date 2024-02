FOTO & VIDEO Imagini uluitoare de la cea mai mare cursa de camile din lume! Animale teleghidate, premiu de 20 de milioane de dolari

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat marti, 13 februarie 2024, 13:02 / Actualizat marti, 13 februarie 2024 14:272.087 de proprietari de camile cu 6.869 de camile din sapte tari au sosit la Riad, in Arabia Saudita, pentru cel mai mare si bogat festival de curse de camile din istorie.Oras in care a avut prima editie a "Festivalului de Camile Custodele celor doua Sfinte Moschei", organizata de Federatia Saudita de Curse de Camile, eveniment aflat in plina desfasurare pana pe 18 februarie. ... citește toată știrea