Articol de Roxana Fleseru - Publicat luni, 27 noiembrie 2023, 15:06 / Actualizat luni, 27 noiembrie 2023 15:53Jannik Sinner (22 de ani si 4 ATP) este jucatorul finalului de sezon, el reusind sa conduca Italia in Cupa Davis spre un triumf asteptat de 47 de ani in "Cizma".Jannik Sinner nu a pierdut niciun meci la turneul final al Cupei Davis de la Malaga, iar calmul sau in momentele in care Novak Djokovic a avut trei mingi de meci si calificarea in finala i-au amplificat statutul de erou in ... citeste toata stirea