FOTO + VIDEO Moment incredibil la o cursa de atletism: si-a lovit adversara cu bastonul de stafeta in cap + reactia familiei: "Nimeni nu si-a cerut scuze"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat vineri, 07 martie 2025, 15:10 / Actualizat vineri, 07 martie 2025 16:00Un concurs scolar de atletism din statul american Virginia a fost marcat de un incident. Tanara atleta Kaylyn Tucker a suferit rani in urma unei lovituri cu bastonul de stafeta.Tucker, eleva la liceul Brookeville, alerga a doua in stafeta in finala de 4x200 de metri, cand o concurenta de la liceul Norcom a lovit-o in ceafa cu stafeta - in timp ce Tucker o depasea, conform sportal. ... citește toată știrea