FOTO + VIDEO "Nu-l lasati pe Alexis sa vada asta" * Serena Williams, in ipostaze tandre alaturi de presupusul fost iubit la Miami

Articol de Andra Mocanu - Publicat sambata, 30 martie 2024, 16:36 / Actualizat sambata, 30 martie 2024 17:25Noaptea trecuta, Serena Williams (42 de ani) l-a sustinut pe Grigor Dimitrov (32) la Miami, in timpul semifinalei cu Alexander Zverev. Dupa meci, acestia si-au zambit si s-au imbratisat.Ce parcurs reuseste Grigor Dimitrov la Miami! In sferturi, bulgarul l-a eliminat pe favoritul numarul 1 al competitiei, Carlos Alcaraz. In semifinale, Dimitrov a trecut de Alexander Zverev, 6-4, 6-7 ... citește toată știrea