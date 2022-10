FOTO&VIDEO Povestea lui Hasbulla, tanarul de 20 de ani care arata ca un copil de cinci ani si a ajuns in UFC: "Am semnat contractul de luptator"

Articol de GSP - Publicat sambata, 15 octombrie 2022, 20:56 / Actualizat sambata, 15 octombrie 2022 21:34Hasbulla Magomedov, un barbat de 20 de ani, care sufera de o boala rara ce il face sa arate in continuare ca un copil de cinci ani, a anuntat ca a semnat un contract de luptator cu UFC.Nascut in 2002 in Rusia, Hasbulla sufera de o afectiune genetica rara ce genereaza un deficit de hormon de crestere."Aceasta afectiune se numeste nanism hipofizar si face ca persoana respectiva sa fie ... citeste toata stirea