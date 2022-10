FOTO + VIDEO Protejatul lui Khabib Nurmagomedov ii calca pe urme * Islam Makhachev e campion in UFC dupa o victorie spectaculoasa cu Charles Oliveira

Articol de GSP - Publicat duminica, 23 octombrie 2022, 09:17 / Actualizat duminica, 23 octombrie 2022 10:12Rusul Islam Makhachev (31 de ani) este noul campion la categoria usoara in UFC, dupa o victorie spectaculoasa in fata brazilianului Charles Oliveira (32 de ani), fostul campion.In gala UFC 280, care a avut loc in Abu Dhabi, Makhachev si Oliveira s-au luptat in main event si au oferit un spectacol total.Islam Makhachev, protejatul lui Khabib Nurmagomedov, campion in UFCLa mijloc a ... citeste toata stirea