FOTO+VIDEO Restul Lumii la putere! Europa, invinsa pentru prima oara in Laver Cup * Novak Djokovic a pierdut un meci capital

Articol de GSP - Publicat duminica, 25 septembrie 2022 22:22 / Actualizat luni, 26 septembrie 2022 00:19Echipa Restului Lumii a castigat pentru prima oara "Laver Cup", dupa victoriile decisive obtinute in meciurile de duminica. Competitia care a marcat retragerea din tenis a lui Roger Federer s-a incheiat astazi, dupa trei zile intense in arena O2 din Londra.Gata, dominatia "Team Europe" a luat sfarsit! Dupa triumfurile inregistrate in 2017, 2018, 2019 si 2021, a venit randul celor din ... citeste toata stirea