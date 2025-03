FOTO + VIDEO Romania, 2025. Atentie pe unde calcati! Meciul din Liga 2 s-a disputat intr-o adevarata mlastina

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat sambata, 01 martie 2025, 14:25 / Actualizat sambata, 01 martie 2025 14:37Campulung Muscel - CSM Resita, meci castigat de oaspeti cu scorul de 3-0, in runda #19 din Liga 2, s-a jucat pe un teren care s-a prezentat in conditii extrem de proaste.Cei de la Resita s-au impus prin reusitele semnate de Haita, Steau si Bocsan si continua lupta pentru prezenta in play-off-ul ligii secunde. Ocupa locul 5, cu 30 de puncte. La finalul partidei, resitenii au scos ... citește toată știrea