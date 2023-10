Articol de Remus Dinu, Adrian Jitea - Publicat duminica, 08 octombrie 2023, 18:58 / Actualizat duminica, 08 octombrie 2023 19:29Momente coplesitoare in startul meciului Romania - Rugby, ultimul al "stejarilor" la aceasta editie a Cupei Mondiale. La ultima aparitie in tricoul nationalei, "veteranul" Florin Surugiu a izbucnit in plans la intonarea "Desteapta-te, romane!". Apoi, in prima repriza, si-a facut un cadou memorabil: al doilea eseu din meci al "stejarilor".Surclasati in primele trei ... citeste toata stirea