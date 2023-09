Articol de Andrei Craitoiu, Daniel Grigore - Publicat vineri, 01 septembrie 2023, 21:18 / Actualizat vineri, 01 septembrie 2023 22:26Scene socante pe stadionul din Giulesti, cu aproximativ 20 de minute inainte de Rapid - Dinamo. Cativa spectatori s-au luat la bataie la Tribuna 2, iar o parte dintre jucatorii rapidisti, in frunte cu capitanul Cristian Sapunaru, au intervenit pentru a-i calma pe "inflacarati".In jurul orei 21:09, o bataie in toata regula a izbucnit in tribunele arenei din ... citeste toata stirea