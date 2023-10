Articol de Vlad Rosu - Publicat luni, 30 octombrie 2023, 17:01 / Actualizat luni, 30 octombrie 2023 17:06Partida dintre Israel si Romania, din preliminariile EURO 2024, se va disputa in Ungaria, la Felcsut, pe stadionul formatiei Akademia Puskas, localitate in care a copilarit prim-ministrul maghiar Viktor Orban.Israel - Romania are loc pe 18 noiembrie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro si televizat pe Prima TVRomania - Elvetia se joaca pe 21 noiembrie, de la 21:45. Partida ... citeste toata stirea