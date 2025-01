FOTO + VIDEO Unii cu leul, altii cu tigrul * Detalii inedite la plecarea FCSB in Antalya: doua fete noi in lot si 5 absenti + Ce versuri si-a scris Adi Sut pe valiza

Articol de Andrei Furniga (video), Carmen Dumitru - Publicat duminica, 05 ianuarie 2025, 09:45 / Actualizat duminica, 05 ianuarie 2025 10:20Delegatia FCSB a plecat astazi spre Antalya, unde va desfasura cantonamentul de iarna in perioada 5-16 ianuarie. Printre ros-albastrii care au facut deplasarea se numara si nou-venitii Juri Cisotti si Lukas Zima.De altfel, cei doi jucatori cumparati de FCSB in acest inceput de an, Zima de la Petrolul, Cisotti de la Otelul, au stat impreuna in ... citește toată știrea