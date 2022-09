FOTO Week-end plin pentru Mouratoglou * A sarbatorit alaturi de sotie si a laudat obsesiv o jucatoare: "Linda in India!"

Articol de GSP - Publicat luni, 19 septembrie 2022, 16:46 / Actualizat luni, 19 septembrie 2022 16:51Patrick Mouratoglou si sotia Ada au sarbatorit in week-end zilele de nastere ale celor doua fete. Antrenorul a fost cu ochii si pe Linda Fruhvirtova (17 ani, 74 WTA), castigatoare la turneul de la Chennai.Patrick Mouratoglou are mai mult timp liber, dupa anuntul facut de Simona Halep. Dubla campioana de Grand Slam nu va mai juca niciun meci in anul 2022. In week-end, antrenorul francez a ... citeste toata stirea