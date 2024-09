FOTO ZOOM Detaliul incredibil surprins de fotoreporterul GSP la Dinamo - Botosani * Ce apare pe legitimatia lui Ciobotariu

Articol de Cristi Preda (foto), Alexandru Stanciu - Publicat sambata, 28 septembrie 2024, 14:43 / Actualizat sambata, 28 septembrie 2024 15:15O imagine inedia cu legitimatia de antrenor a lui Liviu Ciobotariu a fost surprinsa la meciul lui FC Botosani incheiat la egalitate, scor 2-2, in deplasare cu Dinamo.Dupa acest meci, FC Botosani este pe locul 15 in clasament, cu 8 puncte obtinute in 10 meciuri disputate. Dinamo este pe pozitia secunda, cu 19 puncte.FOTO. Imagine inedita surprinsa la ... citește toată știrea