Fotografia care face inconjurul internetului * Mesajul afisat de o jucatoare din Rusia la Indian Wells

Articol de GSP - Publicat joi, 10 martie 2022, 13:11 / Actualizat joi, 10 martie 2022 14:07Rusoaica Anna Kalinskaya (23 de ani, 90 WTA) a atras atentia in meciul sau inaugural de la Indian Wells cu un mesaj impotriva razboiului afisat pe incaltamintea sa.Kalinskaya s-a calificat in turul secund profitand de abandonul frantuzoaicei Harmony Tan (91 WTA), care s-a retras la scorul de 2-6, 0-1. Pe durata meciului, camerele TV au surprins in mai multe momente modul in care jucatoarea din Rusia a ... citeste toata stirea